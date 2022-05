Marko verklaart DRS-probleem: "Als je te zwaar bent moet je dingen lichter maken"

Max Verstappen wist gisteren de Spaanse Grand Prix op zijn naam te schrijven maar dat ging zeker niet vanzelf. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kreeg in Catalonië te maken met meerdere onprettige tegenslagen. Hij schoot in de beginfase van de baan en worstelde daarnaast met zijn DRS.

Verstappen had vrijwel het gehele weekend problemen met zijn DRS-systeem. Tijdens de kwalificatie kwamen de problemen voor het eerst boven water op een wel heel onhandig moment. De Nederlander kon zijn tweede run niet doen in Q3 omdat de vleugel niet open ging. Tijdens de race had hij wederom last van dit euvel waardoor hij zeer lang vast zat achter de Mercedes van George Russell.

Stressvol

Red Bull dacht dat men het probleem had verholpen na de kwalificatie, niets was echter minder waar. De Oostenrijkers liepen dus weer tegen het euvel aan. Teamadviseur Helmut Marko sprak zich erover uit tegenover zijn landgenoten van ORF: "We moeten er de volgende keer maar een iets minder stressvolle race van gaan maken. We dachten dat we het probleem van de kwalificatie hadden verholpen maar dat was dus zeker niet het geval."

Koorddansen

Marko heeft overigens wel een idee waardoor Verstappen in Spanje ineens worstelde met zijn DRS-systeem. De Oostenrijker verklaart bij zijn landgenoten dat het een probleem is wat voorkomt uit een ander probleem: "Als je te zwaar bent moet je de onderdelen lichter maken. We hebben daarbij een limiet overschreden. Daardoor buigen onderdelen door of ze hebben niet meer de benodigde stijfheid. Dit is net koorddansen."