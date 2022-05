Verstappen rekent zich nog niet rijk: "Ferrari zag er heel erg sterk uit"

Max Verstappen kende een zeer succesvol weekend in Spanje. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur wist nabij Barcelona zijn derde race op rij te winnen én pakte de leiding in het wereldkampioenschap. Verstappen profiteerde optimaal van pech bij zijn huidige rivaal Ferrari-coureur Charles Leclerc.

De Monegask was vrijwel het gehele weekend de sterkste coureur. Leclerc was snel in elke vrije training en in elke sessie van de kwalificatie. Ook in de race was hij goed weg en leek hij op weg naar een zeer simpele zege. De Ferrari-coureur profiteerde van de schuivers van zijn teamgenoot Sainz en Verstappen. Maar Leclerc liep daarna zelf tegen pech aan en viel uit met motorproblemen.

Bandenslijtage

Verstappen wist daarop de race te winnen en nam de WK-leiding weer over van Leclerc. Maar de Nederlandse Red Bull-coureur weet zelf ook wel deze zege tot stand kwam door de pech van Ferrari. Tegenover Motorsport.com blijft hij waakzaam: "Ze zagen er echt heel sterk uit. Wij moeten onszelf echt gaan verbeteren en dan vooral over één rondje. Qua bandenslijtage is het nog te vroeg om conclusies te trekken. Charles liep bij mij weg in het begin maar dat gebeurt wel vaker. Daar mijn foutje vroeg in de race hadden we geen echte referentie en werd het lastig om in te schatten hoe de verhoudingen liggen qua bandenslijtage."

Verbeteren

In het weekend van de grote updates bij vrijwel elk team wist Verstappen dus alsnog te winnen. Leclerc en Ferrari hadden pech maar het werd wel duidelijk dat de updates hadden gewerkt, ze waren voor de uitvalbeurt immers bloedsnel. Verstappen wil op zijn beurt dan ook waakzaam blijven en naar de concurrentie kijken: "Wij moeten onszelf zeker weten altijd verbeteren. Ferrari heeft met alle updates een grote stap gezet. Het is nu dan ook aan ons om het gat weer verder te gaan dichten."