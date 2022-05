Gasly bestraft na touché met Stroll

De Spaanse Grand Prix was een enorm spektakelstuk maar opvallend genoeg bleven echte incidenten over het algemeen uit. Max Verstappen en Carlos Sainz schoten beide rechtdoor en Lewis Hamilton en Kevin Magnussen raakten elkaar in de openingsronde. De wedstrijdleiding vond dat moment geen straf waard en leek een rustig middagje te krijgen.

Maar Lance Stroll en Pierre Gasly dachten daar klaarblijkelijk iets anders over. De twee coureurs raakten elkaar in de eerste bocht van het circuit. Aston Martin-coureur Stroll werd overduidelijk aangetikt door zijn Franse concullega Gasly. De touché resulteerde in een spin van Stroll en de stewards gingen aan de slag.

Na afloop van de race moesten beide heren en teams zich melden bij het kantoortje van de stewards. Men besloot dat de schuld lag bij AlphaTauri-coureur Gasly. Hij kreeg vijf strafseconden en daarnaast ook nog eens twee strafpunten op zijn superlicentie. Gasly hoeft echter niet te vrezen voor een schorsing, hij heeft nu in totaal vier strafpunten.