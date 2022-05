Hamilton wil niet denken aan wereldtitel: "Daar ben ik niet mee bezig"

Regerend constructeurskampioen Mercedes kende een zeer moeilijke start van het seizoen. De Duitse formatie heeft in Spanje echter de weg omhoog ingezet. In de kwalificatie van gisteren konden de zilverpijlen van Lewis Hamilton en George Russell het tempo aardig volgen en kwalificeerden ze zich als zesde en vierde.

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton vocht zelf ook met de Mercedes. De Brit kon zijn draai dit seizoen maar niet vinden en ondervond veel hinder van de porpoising-problemen. In Spanje lijkt het gehobbel veel minder aanwezig te zijn en kan Hamilton eindelijk weer lachen. Hij kwalificeerde zich als zesde en kan vanmiddag in de Grand Prix gaan jagen naar succes.

Wereldtitel

De Brit had de hoop op een recordbrekende achtste wereldtitel dit seizoen als snel uit zijn hoofd gezet. Ondanks de opleving wil Hamilton die droom niet opnieuw aanwakkeren. Tegenover Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Ik ben daar niet echt mee bezig. Ik zit er nog heel erg ver vanaf. Mijn teammaat start als vierde dus dat betekent dat de auto goed genoeg is voor de derde of vierde plaats. Ik sta zesde, ik worstel dus nog steeds met de auto."

Worstelen

Hamilton heeft zijn vertrouwen dus weer redelijk terug gevonden maar toch is Russell wederom sneller. De jonge Brit verslaat Hamilton dit seizoen om de haverklap en wist tot nu toe in elke race in de top vijf te eindigen. Hamilton heeft geen verklaring voor het feit dat Russell sneller is: "Momenteel kan ik het echt niet uitleggen. Ik worstel nog gewoon met de auto. Tijdens de kwalificatie had ik helemaal geen grip aan de achterkant."