Stroll haalt uit: "Als we een Red Bull-kopie hadden waren we 2 seconden sneller"

Het team van Aston Martin is momenteel het meest besproken team van de Formule 1. De Britse formatie in Canadese handen heeft immers een wel heel opvallende update doorgevoerd. De AMR22 heeft een compleet nieuw uiterlijk gekregen wat wel heel erg lijkt op de wagens van Red Bull Racing.

Volgens autosportfederatie FIA is alles helemaal in orde en is er niets illegaals aan de hand. Bij Red Bull Racing denkt men er echter iets anders over, men heeft namelijk het gevoel dat er iets niet aan de haak is. Bij de Oostenrijkse renstal is men dan ook begonnen met een intern onderzoek om de onderste steen boven te krijgen.

Kopie

Bij Aston Martin blijven ze volhouden dat het niets minder dan toeval is. Opvallend genoeg vielen de prestaties in de Spaanse kwalificatie enorm tegen, Lance Stroll en Sebastian Vettel kwamen allebei niet door Q1 heen. Stroll haalt na afloop uit naar de criticasters tegenover The Race: "Waar is Red Bull? Als we een kopie hadden, dan waren wij hier gewoon twee seconden sneller. Ik worstel al het gehele weekend met de balans en ik kom maar niet in mijn ritme."

Aero

De Canadese coureurs, wiens vader de eigenaar van het team is, moet nog een beetje wennen aan de geüpdatete versie van zijn wagen. Stroll is er dan ook goudeerlijk over: "Het is een compleet nieuw aero-pakket, de rijhoogte is anders, de set-up ook. Er zijn dus een heleboel dingen veranderd en we moeten kijken of we iets gemist hebben en wat we anders op een andere manier kunnen aanpakken."