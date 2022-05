Aston Martin blijft ontkennen: "Geen idee waar die beschuldigingen over gaan"

Het team van Aston Martin heeft zichzelf op een opvallende wijze in the picture gereden in Spanje. Gisteren verscheen het Britse team in Canadese handen namelijk met een flink geüpdatete bolide op de baan. Het ontwerp deed de wenkbrauwen flink fronsen, de AMR22 lijkt namelijk nogal op de bolide van Red Bull Racing.

Autosportfederatie FIA had de zaak eerder in de week al onderzocht en concludeerde dat er helemaal niets aan de hand was. Bij Red Bull was men iets minder stellig dan de FIA, men vermoed dat het geen zuivere koffie is en is begonnen aan een intern onderzoek. Een ander opvallend gegeven is dat er afgelopen winter de nodige mensen van Red Bull zijn overgestapt naar Aston Martin.

Twee sporen

Bij het Britse team halen ze echter simpelweg hun schouders op over de zaak. Men ziet het als louter toeval en die mening blijven ze vasthouden. Technisch directeur Andrew Green verklaarde het vanochtend tijdens de gebruikelijke persconferentie: "We hebben twee sporen tegelijkertijd geprobeerd. We hadden de launch car en dit concept. Al snel zagen we dat de auto van de presentatie veel beperkingen had en dat werd ons later nog duidelijker. Die wagen gaf ons weinig opties qua afstelling en we belandden op een dood spoor. Daarom hebben we besloten op nu voor het andere concept te kiezen."

Teleurgesteld

Green geeft aan dat men vorig seizoen als was begonnen met de ontwikkeling van het concept, voormalig Red Bull-personeel was toen nog niet aanwezig. "Ik weet niet waar de beschuldigingen van Red Bull allemaal over gaan. Ik kan wel zeggen dat wij op geen enkel moment data van een ander team of andere personen hebben gekregen. Ik ben dan ook teleurgesteld, al helemaal omdat de FIA al met een statement was gekomen. Ze zijn dan ook bij ons geweest en de FIA heeft al onze data gezien. Ze zijn de enige die een oordeel kunnen vellen en daarmee is de kous af."