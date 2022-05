Hamilton krijgt onverwachte steun van Helmut Marko

Lewis Hamilton heeft een onwaarschijnlijke bondgenoot gevonden in zijn strijd met Mohammed Ben Sulayem van de FIA over de nieuwe aanpak van juwelen. De nieuwe FIA-president zegt dat coureurs zoals Hamilton, die het publiekelijk niet eens zijn met het afdoen van lichaamssieraden, waaronder ringen en piercings, hieraan zullen moeten voldoen of dat ze zware straffen zullen krijgen.

Geheel tegen de verwachting en en compleet verrassend, kiest Red Bull's Helmut Marko de kant van de zevenvoudig wereldkampioen. De 78-jarige Oostenrijker zei tegen RTL: "Ik denk dat ze te ver zijn gegaan. Dit zou een persoonlijke beslissing van de coureurs moeten zijn. Ik kan me niet herinneren hoe lang Hamilton in de F1 zit, maar hij draagt deze sieraden al die jaren. Dus waarom hebben ze plotseling besloten om dit onderwerp van gesprek te maken?"

"Ik denk dat we genoeg andere dingen hebben om ons zorgen over te maken. We moeten de individualiteit van elke coureur accepteren en respecteren. Kan ik de kant van Hamilton kiezen? Ja, dat doe ik, en dit is mijn eerlijke mening," voegde Marko eraan toe.