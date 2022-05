Horner bevestigt intern onderzoek naar mogelijke strafbare feiten

Red Bull Racing kende een redelijke vrijdag in Barcelona. Maar aan het einde van de dag ging het bij de Oostenrijkse renstal veel meer over iets anders. De opvallende updates van Aston Martin zijn namelijk het gesprek van de dag, de AMR22 vertoont nu namelijk wel heel erg veel gelijkenissen met de bolide van Red Bull.

Volgens autosportfederatie FIA is er helemaal niets aan de hand. Bij Red Bull vermoedt men echter dat het geen zuivere koffie is. De Oostenrijkse renstal neemt het zekere voor het onzekere, men stelt een intern onderzoek in naar een mogelijk lek naar Aston Martin. Een opvallend feit is dat er afgelopen winter Red Bull-personeel is overgestapt naar Aston Martin.

Overtreding

Teambaas Christian Horner is not amused en wil de onderste steen boven krijgen. De Brit gaf na afloop bij zijn landgenoten van Sky Sports tekst en uitleg over het interne onderzoek bij het team: "Ik ga niet precies zeggen wat de huidige situatie is met een aantal individuen. Het meenemen van intellectuele eigendommen is een overtreding, een strafbaar feit. De intellectuele eigendommen zijn echt van reusachtige waarde voor ons team. We investeren er vele miljoenen in. Je wilt niet dat het opduikt bij een ander team. Anders kunnen we net zo goed een franchise beginnen en al onze aerodynamica verkopen."

Bij Red Bull is men bezig met het uitzoeken van de zaak. Ze willen daarnaast ook dat men bij de FIA eens dieper in de zaakjes gaat duiken: "Ze hebben echt toegang tot alles. We rekenen erop om er zeker van te zijn dat er geen intellectuele eigendommen worden meegenomen en men er geen misbruik van maakt. Het is echt hun werk om hier de controle over te houden."

Ontoelaatbaar

De bijzondere zaak bereikte Red Bull al eerder deze week. Autosportfederatie FIA benaderde het team namelijk eerder deze week toen ze aangaven dat er een andere wagen wel heel erg lijkt op de Red Bull. Horner: "Vanzelfsprekend gingen de alarmbellen meteen af. We moeten gaan bekijken wat er ontoelaatbaar is. Wat mensen meenemen in hun hoofd, na een gardening leave, dat is gewoon fair want dat is hun eigen kennis. Wat echter compleet onacceptabel is, is dat er mogelijk intellectuele eigendommen zijn meegenomen."