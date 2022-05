Russell voorzichtig optimistisch: "Geen porpoising meer op de rechte stukken"

Het team van Mercedes is goed begonnen aan het weekend in Barcelona. De Duitse regerend constructeurskampioen kan de koplopers aardig bijhouden en men eindigde de dag dan ook met de tweede en derde tijd. Nadat men tijdens de eerdere weekenden volop problemen had leek dat nu verleden tijd.

Het lijkt erop dat de updates van Mercedes werken. Waar de wagens van George Russell en Lewis Hamilton voorheen worstelde met porpoising leek dat vandaag geen issue. De wagens stuiterede niet alle kanten op en dan is een vooruitgang voor de zilverkleurige renstal. Toch wil men niet te vroeg juichen, in Miami keerde het gehobbel immers ook terug.

Porpoising

Russell was de snelste Mercedes-coureur, in de tweede training noteerde de Brit de tweede tijd en dat is reden voor een voorzichtige glimlach. Na afloop van de sessies sprak hij met Sky Sports: "De auto reageert zeker anders dan voorheen. We hebben overduidelijk geen last meer van de porposing op de rechte stukken. We hebben nog steeds wat last van porpoising in de bochten, dat moet er uiteindelijk wel uit. Maar ik denk dat Red Bull er nog steeds zeer sterk uitziet. Ze zijn het team waar we op moeten letten maar we moeten naar de data kijken."

Power mode

De jonge Brit is tevreden maar hij wil de slingers nog zeker niet gaan ophangen. Russell is zich namelijk bewust van het feit dat men bij de concurrentie nog niet het achterste van de tong heeft laten zien: "Ik zou niet weten waarom we niet zover van de kop zouden liggen als vandaag. Maar er is wel een verschil met de power modes. Ferrari en Red Bull reden op hun laagste power mode, dus er is nog iets. Het gaat tricky worden!"