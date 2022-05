Sainz vreest fysieke problemen: "Nadenken welke tol we willen betalen"

De Formule 1-coureurs hebben sinds dit seizoen te maken met compleet nieuwe auto's. Door de nieuwe reglementen racen ze in auto's die compleet andere eigenschappen hebben dan voorheen. Maar de nieuwe regels hebben er tevens voor gezorgd dat er ook nieuwe problemen bij zijn gekomen.

De herintroductie van het grondeffect heeft er namelijk voor gezorgd dat enkele teams kampen met porpoising-problemen. Vooral de bolides van Mercedes stuiteren regelmatig over het circuit. Het is geen fijne ervaring voor de coureurs en in combinatie met een stijvere vering krijgen de coureurs het echt stevig voor hun kiezen. Men hoopt dan ook op een snelle oplossing.

Uitdaging

Een enkeling maakt zich zorgen over de komende Grand Prix van Monaco. Ferrari-coureur Carlos Sainz vreest dat fysieke problemen op lange termijn echt een rol kunnen gaan spelen. Tegenover Motorsport.com kijkt hij gespannen naar de race in Monaco: "Ik denk dat het een enorme uitdaging gaat worden. In Miami voelden de kerbs in deze auto's al agressief aan. In Imola waren er enkele hobbels die best heftig waren voor het lichaam. Als coureurs moeten we nadenken over welke tol we willen betalen qua gezondheid en rug met deze filosofie. Ik denk dat we het debat daarvoor moeten openen."

Filosofisch

Sainz hoopt dat de coureurs en de kopstukken snel met elkander gaan spreken. Alhoewel hij zich vermaakt in de auto vraagt hij wel om actie: "Deze reglementen zijn echt geweldig. Ze doen precies wat we nodig hebben voor het racen. Maar ik vraag mij af of het voor onze nek en rug nodig is dat we zo stijf rijden als de afgelopen tijd. Het is echt een filosofische vraag waar we misschien met elkaar over kunnen nadenken. In hoeverre moet een coureur bijvoorbeeld de prijs qua gezondheid betalen om dit te doorstaan? Monaco gaat waarschijnlijk zwaar worden maar ik denk aan de lange termijn."