Wolff ziet kansen: "Genoeg om nog voor te spelen"

Regerend constructeurskampioen Mercedes kent de lastigste seizoenstart in jaren. De Duitse renstal is niet langer het te kloppen team en heeft een fikse achterstand op Red Bull Racing en Ferrari. Toch houdt men bij Mercedes vertrouwen in een goede afloop, de Duitsers kijken zelfs alweer omhoog.

Twee weken geleden zag het erin Miami redelijk goed uit op de vrijdag. Coureurs George Russell en Lewis Hamilton waren snel maar de performance zakte al snel in. Toch reist het team deze week met goed vertrouwen af naar Barcelona voor de Spaanse Grand Prix. Er heerst een redelijk optimisme bij het Duitse succesteam.

Voorwaarts

Teambaas Toto Wolff ziet dat men achter de schermen zeer hard doorwerkt. De Oostenrijkse teambaas van Mercedes spreekt zich redelijk optimistisch uit in een persbericht: "In de fabrieken wordt er zeer hard gewerkt om de data vanuit Miami om te zetten in verbeteringen voor Barcelona. We hebben daar al in de wintertests gereden, alhoewel de auto al aardig is veranderd, dus het is een goede plek om de informatie van onze huidige auto te bekijken. We hopen dat we een stap voorwaarts kunnen maken."

Basketbal

De Oostenrijker denkt dat er in de toekomst de nodige stappen kunnen worden gezet. Wolff denkt dat er later in dit seizoen een verbetering zichtbaar zal zijn: "Als we in basketbaltermen spreken, dan zou ik zeggen dat we in Barcelona aan het einde van het eerste kwart zijn. We weten dat, zodra we de lessen van de performance hebben vertaald, er nog genoeg is om voor te spelen in deze wedstrijd."