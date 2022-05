GPDA-kopstuk steunt sieraden-ban: "Je moet samenwerken"

De afgelopen weken werd er in de Formule 1-wereld een grote discussie gevoerd over bijzondere onderwerpen: sieraden en ondergoed. De wedstrijdleiding heeft namelijk besloten strenger te controleren op het dragen van sieraden en niet brandwerend ondergoed. Beide waren al verboden maar er werd amper op gecontroleerd.

In theorie kunnen de coureurs nu worden gediskwalificeerd als ze sieraden of normaal ondergoed dragen in de cockpit. De stevige woorden van de wedstrijdleiding vallen niet geheel in goede aarde bij de coureurs. Vooral zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is er niet blij mee, hij draagt zeer veel sieraden waarvan er enkele niet uit kunnen. Autosportfederatie FIA heeft de Brit uitstel gegeven om de laatste sieraden toch uit te doen.

Voetbal

Alexander Wurz, kopstuk van coureursvakbond GPDA, staat vierkant achter de sieradenregels van de FIA. De Oostenrijker is wel van mening dat de autosportfederatie beter moet communiceren. De Oostenrijker spreekt zich uit tegenover Reuters: "De regel bestaat vanwege goede redenen. Ik zou het beter hebben gevonden als ze het bericht iets anders naar buiten hadden gebracht. Ik wil niet dat dit een soort voetbal wordt, met boze handen in de lucht en scheldpartijen. Je moet samenwerken, dat zou ik hier graag willen zien."

Kris Nissen

Wurz staat tevens volledig achter het verbod op het dragen van niet brandwerend ondergoed. De Oostenrijker refereert naar de crash van de Deense sportscar-coureur Kris Nissen op Fuij in 1988. Wurz: "Hij liet ons zijn lichaam zien en zei 'kijk dit eens.' Voor hem was het pijnlijkste na de brand, die niet eens zolang duurde, het elastiek van zijn ondergoed dat in zijn huid was gebrand. Hij zei dat het heel erg lang heel erg pijn deed. Daar heb ik wat van geleerd."