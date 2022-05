Hamilton baalt: "Hebben nog steeds dezelfde snelheid als in de eerste race"

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton vocht vorig seizoen nog mee voor de wereldtitel, dit jaar ziet alles er voor hem echter anders uit. De Britse Mercedes-coureur kampt met een vormdip en zijn teamgenoot George Russell is zeer snel. Daarnaast kampt zijn team Mercedes ook met de nodige problemen.

De zilverpijlen moeten snelheid toegeven op de teams van Ferrari en Red Bull Racing. Daarnaast kampen ze ook nog eens met de nodige problemen. De wagens hebben last van ernstige porpoising waardoor Hamilton en Russell over de circuits hobbelen, ook kampt met de nodige wisselvalligheid. Het zorgt ervoor dat de ploeg nog niet kan meestrijden om de winst.

Doorwerken

Hamilton kwam er vorige week in Miami weer niet aan te pas. De Brit werd weer verslagen door Russell en baalde als een stekker. Tegenover internationale media trok hij een pijnlijke conclusie: "We hebben jammer genoeg nog steeds dezelfde snelheid als in de eerste race. We hebben ons tijdens de laatste vijf races niet echt verbeterd, jammer genoeg. Hopelijk komt dat nog wel. We blijven in ieder geval hard doorwerken."

Porpoising

In Miami merkte Hamilton in ieder geval wel dat het porpoising-probleem wat minder was. De Brit was in ieder geval nog niet bijster enthousiast: "We kunnen de auto nu hoger afstellen en daardoor de problemen verminderen. Het was zondag dus helemaal niet zo slecht maar de auto is simpelweg niet snel. Je doet altijd je best om naar voren te komen maar het is nogal moeilijk als je geen stap naar voren kan maken. Het is een ervaring, dit is zeker."