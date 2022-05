Max Verstappen won afgelopen weekend de Grand Prix van Miami op redelijk overtuigende wijze. Hij mocht dus een feestje vieren na zijn zege op het gloednieuwe circuit rondom het Hard Rock Stadium. De festiviteiten werden gevierd op een typische Amerikaanse manier met zeer veel gevoel voor show.

Verstappen en Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc werden na afloop naar het podium geëscorteerd aan de andere kant van het stadium. Verstappen moest plaatsnemen in een soort buggy die hem onder politiebegeleiding naar het podium bracht. Terwijl hij zwaaiend werd rondgereden kreeg hij gezelschap van zijn manager en zijn goede vriend Martin Garrix.

Take this as your official confirmation that Behind the Charge: Miami, is pending... 👀 pic.twitter.com/MCxu1usbFd