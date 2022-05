Gridwalk Martin Brundle zorgt voor enorme hilariteit

De Grand Prix van Miami was afgelopen weekend een enorme trekpleister voor celebrity's. De race rondom het Hard Rock Stadium kende een enorme hype en dat was te merken, de grid was voorafgaand de start propvol. Veel VIPs floreerden langs de teams en coureurs, ook de aanwezige verslaggevers deden hun best.

Ook Martin Brundle was weer aanwezig met zijn wereldberoemde gridwalk. De Britse oud-coureur en huidig Sky Sports-commentator had echter geen flauw idee wie hij allemaal tegen het lijf liep, de beelden zorgden voor enorme hilariteit op de sociale media. Vooral het gesprek tussen Brundle en basketballer Paolo Banchero zorgt voor veel gelach, Brundle denkt namelijk dat het American Footballer Patrick Mahomes is.

Martin Brundle is killing me man. That isn't Patrick Mahomes man! 🤣#SkyF1 ___Escaped_link_627a37204dbd8___ pic.twitter.com/oMyUaySjqe — Jaja (@Jaja_Bred) ___Escaped_link_627a37204dbda___