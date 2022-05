Leclerc gaat Mercedes niet onderschatten: "Ze zullen zeker weer races winnen"

Ferrari-coureur Charles Leclerc is op een zeer sterke wijze aan het seizoen begonnen. De Monegask gaat aan de leiding van het wereldkampioenschap nadat hij wist te winnen in Bahrein en Australië. Leclerc werd eveneens tweede in Saoedi-Arabië en zesde in Imola. Hij is echter nog lang niet zeker van zijn zaak.

De Monegask is zeer sterk begonnen aan zijn seizoen maar de concurrentie is zeker niet mals. Red Bull Racing-coureur Max Verstappen wist eveneens twee races te winnen maar kende wel een wisselvallige seizoenstart. Desondanks zijn problemen hijgt Verstappen zijn Monegaskische concurrent overduidelijk in de nek. Leclerc probeert ondertussen zijn hoofd koel te houden.

De Ferrari-coureur kijkt ook nog naar het team van Mercedes. De regerend constructeurskampioen is echter niet sterk aan het seizoen begonnen. Leclerc laat aan CNN weten toch niemand te onderschatten: "Ik schrijf ze nooit af omdat ze een enorm sterk team zijn, dat hebben ze in het verleden wel laten zien. Maar aan de andere kant, ze hebben als sinds het begin van het seizoen problemen. Die lijken nogal groot te zijn en het zal wel eventjes duren voordat die gefixed zijn. Ik heb geen idee. Misschien vechten ze niet mee voor het kampioenschap maar ze zullen zeker races gaan winnen."

Perez & Sainz

Leclerc kijkt daarnaast ook over zijn schouder naar de andere concurrenten. Verstappen en zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Perez worden niet onderschat door Leclerc. Hij ziet een strijd tussen twee man niet gebeuren: "Nee want Checo zit ook in de buurt. Mijn teamgenoot Carlos Sainz heeft een beetje pech gehad en misschien komt hij nu terug. Ik denk dan ook dat het tussen ons vier zal gaan."