Mercedes rijdt met kunstzinnige onderdelen in Miami

Het weekend in Miami belooft een zeer groot spektakel te worden. De teams doen er in de stad in Florida in ieder geval alles aan om zichzelf in de picture te plaatsen. Veel teams en coureurs kiezen in Miami voor speciale livery's en helmontwerpen. Ook het team van Mercedes rijdt in Miami met een aangepaste kleurstelling.

Enkele onderdelen, waaronder de achtervleugel, van de wagens van George Russell en Lewis Hamilton zien er in Miami Gardens iets anders uit dan normaal. De kleurstellingen van de onderdelen zijn namelijk onderhanden genomen door kunstenaar Mad Dog Jones. De kleurstelling is onderdeel van een FT-veiling.

Het project is een samenwerking tussen Mercedes en sponsor FTX. De speciale achtervleugels en de bijbehorende NFT's worden na afloop geveild. Het opgehaalde geld is bedoeld voor het goede doel Ignite, een initiatief van Mercedes en Hamiltons Mission 44. De missie hiervan is het verbeteren van de diversiteit binnen de sport.