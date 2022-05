Russell wordt enthousiast welkom geheten bij NBA-wedstrijd

Het Formule 1-circus is dit weekend aanwezig in Miami voor de eerste Grand Prix aldaar. De teams en coureurs zijn al lang en breed aanwezig in de stad en vermaken zich opperbest met allerlei activiteiten. De Amerikanen zijn maar wat blij met de racehelden en de coureurs worden dat ook veelvuldig in het zonnetje gezet.

Mercedes-coureur George Russell was eerder deze week aanwezig bij een potje basketbal van de lokale NBA-club Miami Heat. Zijn bezoek ging echter niet in stilte voorbij, de cameraman had hem al snel in de gaten en besloot de komst van Russell met de rest van de aanwezigen te delen. De Brit schrok zich een hoedje toen hij ineens zijn eigen naam door de speakers hoorde gallen.