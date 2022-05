Verstappen rijdt met speciale helm in Miami

Dit weekend wordt de eerste Grand Prix van Miami uit de geschiedenis van de sport verreden. De organisatoren doen er alles aan om de hype rondom de wedstrijd enorm op te bouwen. De teams en coureurs hebben er in ieder geval zin in en men kijkt reikhalzend uit naar de Grand Prix.

Regerend wereldkampioen Max Verstappen rijdt in Miami dan ook rond met een speciale helm. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heeft enkele fleurige kleuren toegevoegd aan het ontwerp, zelf spreekt hij van een vleugje Miami Vice. In het ontwerp komen ook enkele palmbomen voor en ook zijn kenmerkende leeuw is van een Miami-kleurtje voorzien.

