Hamilton leeft toe naar Miami-debuut: "Enorm event voor ons"

De Grand Prix van Miami staat dit weekend voor het eerst op de Formule 1-kalender. De race rondom het Hard Rock Stadium in Miami Gardens staat rood omcirkeld in de agenda's van veel coureurs. De Verenigde Staten vallen goed in de smaak bij de coureurs en ook de Amerikaanse fans lopen steeds meer warm voor de sport.

De koningsklasse van de autosport is de afgelopen jaren in populariteit gegroeid in de States. Dat komt mede door de Netflix-serie 'Drive to Survive'. De hoge heren van de sport gaan gretig aan de haal met de populariteit, volgend seizoen staan er immers drie Amerikaanse Grands Prix op de kalender. Naast Miami en Austin maakt ook gokparadijs Las Vegas volgend seizoen zijn comeback.

Zenuwslopend

De Amerikaanse fans kijken in ieder geval uit naar het race-geweld. Ook zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton staat te springen om achter het stuur te mogen kruipen. De Britse Mercedes-coureur was te gast bij Good Morning America en daar sprak hij zich uit: "Het is zenuwslopend omdat het zo'n enorm event is voor ons. We hebben de race in Austin al en die is altijd geweldig. De eerste keer dat ik hier racete was in 2007 op Indianapolis. Maar nu met de Netflix-serie die groeit hebben we twee races in de States. Volgend jaar komt er nog eentje bij in Vegas, het wordt groots."

Booming

Hamilton is in zijn nopjes met de groeiende populariteit van zijn sport in de Verenigde Staten. De Brit denkt ook niet dat het een momentopname is, hij ziet een blijvertje: "Dat denk ik wel, ja. Ik kom hier al heel erg lang en ik heb nooit begrepen waarom men hier weinig interesse had in de Formule 1. Iedereen kent hier wel NASCAR en je hebt hier enorme sportfans. Maar zoals ik al zei, de Netflix-show heeft vooral tijdens de pandemie veel interesse aangewakkerd in de sport. Nu is het echt booming."