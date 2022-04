Wolff opgelucht met schrappen teambazen parade Miami

Over ruim een week staat de eerste Grand Prix van Miami op het programma. De Amerikanen hebben er zin in en doen er van alles aan om van de race een reusachtig spektakel te maken. Rondom de baan zijn allerlei speciale VIP lounges en tribunes gebouwd, ook had men een andere idee.

In Miami wilde men naast de gebruikelijke drivers parade namelijk ook een soortgelijke parade houden met de teambazen. Hoe men dit voor zich zag is onduidelijk. Vermoedelijk zouden de teambazen eveneens plaatsnemen op een vrachtwagen, net als de coureurs. Niemand zal het ooit weten want de organisatie heeft de teambazen parade van de planning geschrapt.

Gladiatoren

Mercedes-teambaas Toto Wolff haalt opgelucht adem, de Oostenrijker zag het namelijk niet zo zitten. Wolff voelde er niets voor om plaats te nemen achter op de vrachtwagen. Tegenover The Express was hij uitermate duidelijk: "Ik vermijd die parade liever. Ik denk niet dat teambazen en eigenaren naar de fans moeten zwaaien. Ik ben dol op de fans maar de coureurs moeten in de voorgrond staan. Ze zijn de atleten, ze zijn de gladiatoren in de machines. Dat zijn wij dus niet."

Aandacht

Het bijzondere idee kwam overduidelijk voort uit de groei van de sport. Met dat element is Wolff dan wel weer in zijn sas, dat deelt hij maar wat graag met de buitenwereld. "Alle media-aandacht is wel iets waar we trots op mogen zijn. De sport is booming en het publiek groeit. De commerciële inkomsten stijgen ook. We moeten ons uiterste best doen om de fans en de media tevreden te stelen. Ik vind het geweldig en ik ben er trots op."