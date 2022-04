Hamilton geeft niet op: "Ik beslis wanneer het klaar is!"

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is niet op de gewenste wijze aan het huidige seizoen begonnen. De Brit worstelt met zijn Mercedes en de prestaties vallen tegen. Afgelopen weekend bereikte Hamilton in Imola zijn voorlopige dieptepunt, hij viel af in het tweede kwalificatiedeel en werd dertiende in de race op zondag.

Hamilton zelf wil echter niet bij de pakken neer gaan zitten. De Britse superster blijft strijdbaar en hij blijft die boodschap verspreiden. Gisteren liet hij weer van zich horen op sociale media. Op Instagram schreef hij bij enkele foto's van zichzelf het volgende: "Ik werk aan mijn meesterwerk en ik ben degene die beslist wanneer het klaar is."