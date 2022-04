Fittipaldi onder de indruk van Red Bull: "Superieur ten opzichte van de Ferrari's"

De Grand Prix van Imola van afgelopen weekend heeft veel indruk gemaakt op veel volgers van de sport. Het gehele weekend was spectaculair en er gebeurde veel waar men nog lang niet over uitgesproken raakt. Vooral de enorme kracht van Red Bull Racing maakte een grote indruk op veel volgers en kenners.

De Oostenrijkse renstal won met Max Verstappen zowel de sprint als de race. Daarnaast wist de Nederlandse regerend wereldkampioen eerder ook al de pole position te pakken. Zijn teamgenoot Sergio Perez maakte het feestje bekend door de derde plaats te pakken in de sprint. In de race kwam de Mexicaan nog beter voor de dag en kwam hij uiteindelijk als tweede over de streep.

Verbetering

Voorafgaand het weekend waren de meeste ogen gericht op het team van Ferrari. De Italiaanse renstal kende een ongelukkig weekend en Red Bull was simpelweg sneller. Meervoudig wereldkampioen en Formule 1-legende Emerson Fittipaldi was onder de indruk van de prestaties van Red Bull. Tegenover VegasInsider spreekt hij zijn waardering uit: "Ik had verwacht dat Ferrari zou winnen. Maar als ik naar de sprint en de details kijk, dan denk ik dat Red Bull op mechanisch en aerodynamisch vlak verbetering heeft geboekt."

Banden

Fittipaldi genoot van de wedstrijd en zag dat Ferrari voorbij werd gereden in eigen huis. De Braziliaan denkt dan ook dat Red Bull momenteel de bovenliggende partij is: "Ze zien er iets beter uit dan Ferrari. Op mechanisch vlak is er duidelijk verbetering zichtbaar. Ook als je naar downforce kijkt want toen de banden begonnen te slijten was Max enorm snel. Dat betekent dat hij met de banden veel beter presteert dan de Ferrari's. Die Ferrari's hebben wel een enorm snelle krachtbron. Op de televisie leek het erop dat Ferrari last had van porpoising. Ze gingen op en neer. De Ferrari's hebben niet dezelfde downforce en mechanische grip als de Red Bull."

Superieur

De Braziliaanse autosportlegende ziet dan ook dat de Oostenrijkse renstal momenteel het momentum in handen heeft. Fittipaldi is glashelder in zijn analyse: "Ik denk dat Red Bull nu superieur is. Die superioriteit op het gebied van grip zal ze betere banden geven. Ze zullen minder slijten dan die van Ferrari. Dat zal heel erg belangrijk zijn in de loop van dit jaar. Ik was heel erg onder de indruk van het remmen, van hoe ze de bochten konden nemen. De Red Bull was superieur ten opzichte van de Ferrari's, zeker weten."