Video: Tifosi steekt uitgevallen Sainz hart onder de riem

Carlos Sainz kende afgelopen weekend een dramatische race in Imola. De Spaanse Ferrari-coureur wilde sportief revanche nemen na zijn uitvalbeurt in Australië maar dat plannetje viel compleet in het water. Sainz kende een sterke sprint en dat gaf vertrouwen voor de race, daar ging het echter al na een paar bochten mis.

Op het glibberige circuit werd Sainz in de eerste chicane aangetikt door McLaren-coureur Daniel Ricciardo. De Spanjaard belandde in het grid en stond muurvast. Hierdoor kwam zijn race wederom vroegtijdig ten einde en was de teleurstelling groot. Sainz trok terug naar zijn team en kon onderweg rekenen op de nodige steun van de hondstrouwe Tifosi.