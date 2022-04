Verstappen blijft maar winnen: Laureus sportman van het jaar

Max Verstappen won vandaag op overtuigend wijze de Grand Prix van Emilia Romagna in Imola. De Nederlandse Red Bull-coureur won daarnaast ook de sprint en veroverde eerder al de pole position. Maar het waren niet de enige successen van de Nederlander in dit toch al mooie weekend.

Verstappen won deze avond namelijk nog een prestigieuze sportprijs. Enkele maanden geleden werd namelijk bekend dat Verstappen was genomineerd voor de Laureus-awards. Hij was in de race voor de prijs voor beste sportman van het jaar. Vanavond werd bekend gemaakt dat Verstappen daadwerkelijk die prijs heeft binnengesleept.

🏆 The #Laureus22 World Sportsman of the Year Award winner is @Max33Verstappen



Max won his first @F1 Championship in thrilling style in 2021. The @redbullracing driver had ten Grand Prix wins during the year and a record 18 podium finishes 👏 pic.twitter.com/8QmjeyDcCr