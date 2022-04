Ferrari: "Sainz kan moeilijk omgaan met druk"

Carlos Sainz rijdt dit jaar voor het tweede seizoen voor Ferrari. Een gelukkige start is het allerminst van 2022, ondanks het feit dat hij afgelopen week zijn contract met twee jaar wist te verlengen. Tijdens de Grand Prix van Australië stond hij in de eerste ronde in de grindbak, hetzelfde gebeurde gisteren tijdens de Grand Prix van Emilia Romagna.

Twee maal achter elkaar een DNF en 0 punten tijdens de race. Op zaterdag wist Sainz echter 5 punten te scoren tijdens de sprintrace maar vooralsnog is hij geen bedreiging voor teamgenoot Charles Leclerc, die soeverein aan de leiding van het kampioenschap staat.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto zegt Sainz moeilijk om kan gaan met het rijden onder druk. De Italiaan zei in Imola: "Ik denk dat het een kwestie is van het managen van de druk. Het is misschien wel de eerste keer in zijn carrière dat hij een auto heeft die snel genoeg is om mee te doen voor de beste posities, en daar moet hij gewoon aan wennen. Dat zal hij wel heel snel doen, want ik weet hoe slim en hoe capabel hij is."

Bewijsdrang

Voormalig F1-coureurs Ralf Schumacher, Alexander Wurz en Nico Rosberg zien dat Sainz zich dolgraag wil bewijzen ten opzichte van Leclerc. Schumacher: "Ik denk dat hij uit alle macht wil laten zien dat hij net zo snel is als Leclerc. Het knaagt aan hem dat hij tot nu toe het onderspit delft."

Alex Wurz, die tevens voorzitter is van de Grand Prix Drivers Association, is het daarmee eens: "Leclerc is in principe de nummer 1 in het team, maar je moet Sainz niet onderschatten. Hij moet nu snel een inhaalslag maken, want als hem dat in de komende vijf of zes races niet lukt, zal het team zich volledig op Leclerc richten."

En wereldkampioen 2016 Nico Rosberg vertelde aan Sky Italië: "Het kan waarschijnlijk mentaal niet moeilijker zijn voor Carlos. We kunnen allemaal de druk zien die op hem ligt. Hij maakt steeds meer fouten, wat eigenlijk heel vreemd voor hem is. Hij moet een manier vinden om dat te stoppen."