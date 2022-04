Perez droomt na prima sprint: "1-2tje zou ideaal zijn"

De sprintrace in Imola verliep op rolletjes voor het team van Red Bull Racing. Max Verstappen greep in de slotfase de winst door zijn rivaal Charles Leclerc te passeren. Verstappens teamgenoot Sergio Perez kwam eveneens goed voor de dag door zijn mislukte kwalificatie van gisteren goed te maken.

Perez had de nodige moeite in de regen op vrijdagavond. Vandaag was het echter droog in Italië en de Mexicaan begon vol goede moed aan de sprint. Perez was direct goed weg en ging de duels aan met de McLarens van Lando Norris en Daniel Ricciardo. Ook kwalificatie-surprise Kevin Magnussen moest eraan geloven. Perez werd derde en mag morgen dus ook vanaf die stek starten.

Na afloop van de kwalificatie was de Mexicaan zeer tevreden en hij verscheen dan ook met een lach bij de medailleceremonie. Na afloop van die verplichting verscheen hij voor de microfoon van interviewster van dienst Naomi Schiff: "Vandaag kregen we het voor elkaar om ons te herstellen en nu bevinden wij ons ook nog eens in een goede positie voor morgen. Het zou ideaal zijn om morgen een 1-2tje mee naar huis te nemen. Dat zou voor ons echt fantastisch zijn maar ik denk zo maar dat de Tifosi daar anders over denken. We gaan het gewoon proberen."