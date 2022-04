Verstappen: "Het duurde lang voor ik Leclerc onder druk kon zetten"

De eerste sprint van 2022 is gewonnen door Max Verstappen. Daar zag het direct na de start niet naar uit want de Nederlander verloor bij de start de eerste positie aan Charles Leclerc die voor de eerste bocht op het circuit van Imola, zonder moeite voorbij ging aan de Red Bull-coureur.

Een paar ronden voor het einde van de sprint zette Verstappen een tandje bij waardoor hij in de DRS-zone van Leclerc terecht kwam en hem kon inhalen. In de twee ronden die toen nog te rijden waren wist Verstappen zelfs een voorsprong van bijna 3 seconden neer te zetten.

Na afloop mocht Davide Valsecchi op zijn markante manier het interview doen met Verstappen. Die stelde dat de start morgen beter moet: "Mijn start was niet goed. Het duurde daarna een tijd tot ik de druk erop kon zetten. Ik denk dat wij tegen het einde van de race beter waren met de banden, waardoor ik in de DRS kon komen en een goed gevecht volgde in bocht 2. Het was een snelle race, veel pushen."

In gesprek met F1-interviewster Naomi Schiff vervolgende Verstappen zijn visie op de F1-sprint van Imola: "De start was slecht, ik had veel te veel wielspin en ik weet niet waarom."

"Ik moest rustig blijven en in eerste instantie zag het eruit alsof Charles meer snelheid had maar uiteindelijk waren zijn banden op, kon ik het gat dichten en hem inhalen. Voor morgen kan het er anders uit zien maar ik ben blij dat het een goede sprintrace was."