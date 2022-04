Rosberg over akkefietje binnen Mercedes: ''Misschien is Wolff daar boos over''

Mercedes werkte een teleurstellende kwalificatie af, waarbij beide wagens Q3 niet haalden. Sinds 2012 was dat niet meer voorgekomen. De tegenvallende prestaties zorgden voor een stevige woordenwissel tussen Mercedes-teambaas Toto Wolff en Lewis Hamilton, dat toevallig werd gefilmd. Voormalig F1-coureur Nico Rosberg, die met beide prominenten samenwerkten bij Mercedes, analyseerde op een afstandje wat er gaande was.



"Als ik nu moest speculeren, leek het alsof Toto geïrriteerd was over iets dat Lewis had gedaan, wat misschien begrijpelijk is. Lewis zou gefrustreerd kunnen zijn over de communicatie via de radio, dat ze zijn gedachten niet volgden over wat ze hadden moeten doen met de strategie, klagen over de auto of zoiets.''



De F1-wereldkampioen van 2016 heeft wel een idee waarom Wolff geaggiteerd reageerde op zijn stercoureur. ''Lewis stapte uit de auto voordat Q2 voorbij was. Er was misschien nog steeds een kans van één procent dat de baan tegen het einde van de kwalificatie nog in goede staat is, misschien was Toto daar boos over.''



Binnen de Formule 1 is het volgens Rosberg doodnormaal dat coureurs en teambazen over elkaar heen vallen als de sitiuatie niet loopt, zoals het moet. ''Het laat alleen maar zien dat de stress begint te komen. In plaats van op dit moment vooruit te gaan, gaan ze eigenlijk achteruit, bijna twee seconden per ronde langzamer gisteren in de kwalificatie'', verklaarde Rosberg, die zelf bij de renstal uit Stuttgart reed vanaf 2010 tot en met 2016. "Het was hun slechtste kwalificatie in 10 jaar, dus natuurlijk zal de spanning intern toenemen", concludeerde de Duitser tot slot.