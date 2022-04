Wolff vol lof over Haas: "Daar kunnen wij iets van leren"

Het team van Haas kent een bijzonder goede start van het nieuwe seizoen. De Amerikaanse renstal droeg afgelopen seizoen nog de rode lantaarn maar dit jaar is alles anders. De teruggekeerde Kevin Magnussen scoorde in twee van de eerste drie races punten en liet zijn team juichen.

De goede prestaties van Haas zorgden voor opgetrokken wenkbrauwen bij de concurrentie. Enkele teams riepen de FIA dan ook op om de banden tussen Haas en Ferrari te onderzoeken. De Amerikanen gebruiken veel klantenonderdelen van Ferrari en ze hebben zelfs een afdeling in Ferrari's thuisstad Maranello. Haas-teambaas Günther Steiner reageerde op de concurrentie door de FIA eigenhandig uit te nodigen.

Ook bij regerend constructeurskampioen Mercedes was de verbazing omtrent de successen van Haas groot. De twee teams duelleerden zelfs al meermaals dit seizoen. Teambaas Toto Wolff zoekt echter niet naar verdachte omstandigheden. Tegenover Bild spreekt de Oostenrijker zich uit: "Ze hebben daar echt een fascinerende stap gezet. Dit is wel iets waar wij heel erg veel van kunnen leren. Wij hebben 2000 werknemers en daarmee waren we succesvol. Ineens vechten we met een team dat véél kleiner is. Dat hebben ze goed gedaan daar!"