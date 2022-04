Vettel kijkt uit naar 'test voor mens en machine': "Elk circuit moet zo zijn"

Dit weekend moet een weekend van revanche worden voor het team van Aston Martin. De Britse renstal in Canadese handen kende een miserabel weekend in Melbourne en is de enige constructeur zonder punten. De teruggekeerde Sebastian Vettel wil zich vanzelfsprekend ook revancheren na zijn rampzalige comeback.

De viervoudig wereldkampioen moest de eerste twee races van het seizoen missen door een coronabesmetting. In Australië keerde hij terug maar kampte hij in vrijwel elke sessie met problemen. Hij crashte tweemaal en kwam dan ook niet over de finishlijn in de race. Op het mythische circuit van Imola moet de Duitser wel beter voor de dag gaan komen.

Ground effect

De louter positieve Vettel kijkt echter reikhalzend uit naar de Grand Prix va Emilia-Romagna. De legendarische grond van Imola zorgt voor kriebels in zijn buik. In een persbericht van zijn team spreekt de Duitser zich uit: "Imola is een echte test voor de coureur en de machine. Elk Formule 1-circuit moet zo zijn. Het is lastig te geloven dat we op Imola gaan rijden in ground-effect auto's. Dat is echt speciaal, een soort throwback naar de jaren '80. Dat is echt super cool."

Sprint

Vettel is zeer enthousiast maar hij weet ook heus wel dat het zwaar gaat worden. De heren coureurs werken dit weekend een sprintkwalificatie af en dat is een grote kans op veel punten. "Ik kijk ernaar uit om weer in de auto te stappen en snelheid te vinden. Imola heeft nog nooit een sprintrace georganiseerd dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat hier gaat uitpakken."