'Mercedes werkt aan B-versie van W13 om problemen op te lossen'

De eerste Europese Grand Prix staat op het punt van beginnen. Dat betekent traditiegetrouw dat de motorhomes weer uit worden gepakt en in de F1-paddock te zien zijn, maar ook dat vrijwel alle teams updates op hun wagens zullen plaatsen.

Zo is bekend dat Red Bull enkele updates mee zal nemen, maar ook Ferrari wil diverse onderdelen uitproberen, al heeft het Italiaanse team minder behoefte aan ontwikkelingen van de auto doordat het een snelle en betrouwbare auto heeft ontworpen voor Charles Leclerc en Carlos Sainz. Teambaas Mattia Binotto is bovendien van mening met de eerste sprintrace van 2022 op zaterdag in het verschiet, de eerste thuisrace voor het Italiaanse team 'niet de juiste plaats' is voor significante aanpassingen van de auto.

"Het kan een moeilijk weekend zijn om updates te brengen omdat je die tijdens de eerste vrije training moet evalueren vanwege de kwalificatie op vrijdagmiddag. We zullen geen grote updates op de auto zetten omdat ik denk dat dit niet de juiste race is om dat te doen", aldus de Ferrari-teambaas.

Voorlopig geen Mercedes-updates

Een ander team dat voorlopig geen updates zal brengen lijkt verrassend genoeg Mercedes te zijn. De Duitsers hebben dit jaar zeer veel moeite om snelheid te vinden, wat mede komt door de problemen die het team kent met porpoising, het stuiteren op de rechte stukken.

Hoofd strategie James Vowles zegt dat het team op zijn minst moet proberen om Ferrari en Red Bull Racing bij te houden: "Het werk dat nu plaatsvindt, is een overzicht van wat er in Melbourne is gebeurd. Begrijpen wat we moeten doen om Imola vooruit te helpen, om van de auto een kampioenschapswinnaar te maken."

Voormalig F1-ingenieur Julien Simon-Chautemps vertelde Motorlat dat hij denkt dat de fundamentele problemen van Mercedes in combinatie met het budgetplafond betekenen dat er een "B-spec" auto in de maak is. De Fransman: "Vroeger zouden ze twee, drie of vier verschillende voorvleugels en vloeren hebben meegenomen, maar dat kunnen ze niet meer."

"Ze zullen waarschijnlijk wachten tot ze een heel pakket hebben, dat is mijn verwachting. In plaats van één nieuwe update zullen ze een B-spec auto ontwikkelen en op het circuit zetten. Ik denk dat ze van plan zijn dit heel snel, dus op korte termijn, zullen doen", zei Simon-Chautemps.