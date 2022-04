Video: Red Bull stuurt Perez dwars over veld Hard Rock Stadium

Aankomende maand staat de eerste Grand Prix van Miami op de planning. De werkzaamheden aan de baan zijn in de afrondende fase en de promotiemachine draait inmiddels op volle kracht. Het team van Red Bull Racing reisde af naar de stad in Florida voor een hele rits aan promotiemateriaal.

Het circuit in Miami kronkelt om het Hard Rock Stadium van de Miami Dolphins heen. Het is de grote aandachtstrekker van de baan dus het promotieteam van Red Bull moest het stadion wel in de plannen betrekken. Ze besloten Sergio Perez over het veld te sturen, in een Formule 1-wagen. Het levert leuke beelden op maar de lokale grasmeester is vast wat minder blij.