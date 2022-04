Fans beroven Leclerc van horloge ter waarde van €300.000 tijdens groepsfoto

Ferrari-coureur Charles Leclerc is maandagavond beroofd van zijn horloge toen hij poseerde voor een 'groepsfoto'. Motorsport.com Italië meldt dat de Ferrari-coureur een nachtje weg was in een stadje in Toscane toen een groep fans hem vroeg om met hen op de foto te gaan.

De leider van het F1-kampioenschap deed dat zonder moeite, maar de 'Richard Mille RM67 Leclerc' werd door één van de leden van de groep van zijn pols gehaald en was snel vertrokken zonder te zijn opgepakt voor de diefstal.

Richard Mille is een teamsponsor van Ferrari, maar hun werkrelatie met Leclerc gaat verder terug tot in zijn juniorcarrière.

Het horloge wordt geschat op een waarde van €300.000, maar het is naar verluidt beschikbaar gesteld voor meer dan een miljoen euro wanneer het op veilingen wordt verkocht.

Het groepselement van de foto zou suggereren dat er een soort van planning was om het horloge te stelen, en Leclerc moest de diefstal melden bij de lokale politie zodra hij zich realiseerde dat het uurwerk van hem was afgenomen. Er is nu een onderzoek gaande naar de identificatie van de dieven, door te kijken naar eventuele relevante beveiligingscamerabeelden in de omgeving.

Ook Norris beroofd van horloge

Dit is helaas niet het eerste incident in zijn soort voor een Formule 1-coureur in de recente herinnering. Lando Norris werd vorig jaar op Wembley beroofd na de finale van Euro 2020 tussen Engeland en Italië, waarbij de McLaren-coureur destijds ook van zijn horloge werd bestolen. Norris zei dat het incident hem begrijpelijkerwijs geschrokken had achtergelaten, en hij gaf toe dat hij moeite had om te slapen nadat het incident had plaatsgevonden.