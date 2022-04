Horner wil veranderingen motorregels: "Onrealistisch!"

Het team van Red Bull Racing moest voor dit seizoen noodgedwongen afscheid nemen van motorleverancier Honda. De Japanners hadden immers al geruime tijd geleden besloten om de sport na 2021 te verlaten. Bij Red Bull schakelde men echter direct door en wil men zelf motoren gaan bouwen.

Vooralsnog ondersteunt Honda nog steeds het team van Red Bull. De Japanners zijn tot 2026 nog gewoon betrokken bij de krachtbronnen maar daarna moet Red Bull het zelf doen. De Oostenrijkers zijn dan ook al hard bezig met het opzetten van hun eigen motorprogramma: Red Bull Powertrains. Mogelijk gaat men in de toekomst samenwerken met Porsche.

Investeringen

Momenteel is van een Porsche-deal nog geen sprake dus gaan de voorbereidingen op motorisch vlak onverminderd hard door. Teambaas Christian Horner merkt dat er best wat komt kijken bij het ontwikkelen van een motor. De Brit roept de FIA dan ook op om de regels te wijzigen. Hij spreekt zich uit tegenover de internationale media: "Volgens mij mogen nieuwkomers 10 miljoen extra uitgeven in de eerste twee jaar en 5 miljoen in jaar 3. Dat is gelijk ook de grootste restrictie bij het budgetplafond. Als bijvoorbeeld naar de concurrentie kijkt, die hebben soms al 70 jaar lang investeringen kunnen doen."

Onrealistisch

Horner vindt het dan ook een aardig oneerlijk zaakje. De Brit wil graag dat er het één en ander gaat veranderen op dit gebied. Hij is nogal stellig in zijn redenatie: "Om te denken dat we binnen acht of negen maanden een compleet uitgeruste organisatie kunnen hebben, dat is echt compleet onrealistisch. Als het aan mij ligt is dit iets waar we naar moeten gaan kijken."