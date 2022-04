Marko onthult opvallende hoofdoorzaak Australische uitvalbeurt Verstappen

Aankomend weekend staat de vierde Grand Prix van het seizoen op het programma. In Imola krijgt regerend wereldkampioen Max Verstappen de kans om zich te revancheren na zijn zeer lastige seizoenstart. De Nederlandse Red Bull-coureur viel immers in twee van de eerste drie races uit maar won daarnaast wel in Saoedi-Arabië.

Verstappen viel tijdens de Australische Grand Prix uit nadat zijn team hem dringend had verzocht om zijn bolide naast de baan te parkeren. Het was niet precies duidelijk wat de oorzaak van de uitvalbeurt, wel was het duidelijk te zien dat er de nodige rook uit zijn Red Bull-wagen kwam. Aan de vooravond van de race in Imola wordt er echter meer duidelijk.

Motor

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft namelijk meer duidelijkheid gegeven over de recentste uitvalbeurt van Verstappen. De Oostenrijkse adviseur sprak zich op opvallende wijze uit tegenover zijn landgenoten van ORF: "De motor is volledig in orde, geen enkel probleem. De uitvalbeurt in Australië kwam door een benzinelijn onder hoge druk die barstte. Waarschijnlijk kwam het door het gehobbel. We hebben dat gesimuleerd op de testbank."

Nuance

De redenatie van Marko is opvallend aangezien de Red Bulls veel minder last hebben van porpoising dan de concurrentie. De wagens van Ferrari en Mercedes hobbelen overduidelijk veel erger dan de Red Bull. Toch suggereert Marko dat het de oorzaak is van Verstappens uitvalbeurt. De Oostenrijker nuanceert zijn woorden echter snel: "We hebben wel aardig onder controle maar er zijn nog steeds enkele kleine bewegingen. We gaan er vanuit dat het de hoofdoorzaak was van de schade aan de brandstoftoevoer."