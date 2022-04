Coulthard vreest voor Mercedes: "Zoiets is nog nooit gebeurd"

Regerend constructeurskampioen Mercedes is niet bepaald sterk begonnen aan het huidige seizoen. De Duitse renstal kan nog niet meevechten met de sterke concurrentie van Ferrari en Red Bull Racing. De achterstand op de concurrentie is groots en op de baan kunnen Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell het tempo niet volgen.

Mercedes profiteert wel optimaal van de problemen bij het team van Red Bull. De Oostenrijkse renstal kampt met de nodige betrouwbaarheidsproblemen en Mercedes staat daardoor boven hen in de tussenstand. Op de baan is het echter andere koek en komt Mercedes er niet aan te pas. De verschillen zijn groot en de Mercedessen kampen met de nodige kinderziektes.

Regelwijzigingen

Bij Mercedes zelf hopen ze dit jaar nog aan te haken bij de koplopers. Het is vanzelfsprekend nog maar de vraag of dat gaat gebeuren van Ferrari en Red Bull zitten ook niet stil. Ook ex-coureur en analist David Coulthard ziet het niet gebeuren. De Schot spreekt zich uit bij Channel 4: "Ik denk dat het pakket van Mercedes niet zo goed op de regelwijzigingen, ook op het gebied van brandstof, heeft gereageerd. In tegenstelling tot de pakketten van Honda, Renault en natuurlijk de koplopers van Ferrari."

Reusachtig

Coulthard denkt niet dat er snel iets gaat veranderen bij het team van Mercedes. De Schot vreest dat het gat te groot is om snel te dichten. "Ik denk dat het een lang, hard seizoen voor ze gaat worden. Ik kan begrijpen dat het een andere groep mensen is maar niemand anders staat stil, dat is hun probleem. Ze moeten dus een reusachtige stap voorwaarts zetten, geen babystapjes. Volgens mij is zoiets nog nooit gebeurd tijdens een seizoen."