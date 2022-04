Coulthard complimenteert Leclerc: "Flashback naar tijden van Schumacher"

Charles Leclerc gaat momenteel ruim aan de leiding van het wereldkampioenschap. De Monegaskische Ferrari-coureur wist twee van de drie eerste races van het seizoen te winnen en profiteerde optimaal van de ongelukkige uitvalbeurten van Max Verstappen. Afgelopen weekend was zijn dominantie in Australië zeer groot.

De Monegask begon de Grand Prix in Melbourne vanaf de pole position en behield de leidende positie zeer simpel bij de start van de wedstrijd. Leclerc reed daarna op redelijk onbedreigde wijze weg bij de concurrentie, alleen bij de tweede herstart verscheen Verstappen in zijn spiegels. Leclerc reed echter gewoon weer weg bij de Nederlander en ondertussen noteerde hij ook nog eventjes de snelste ronde. De Ferrari-coureur won de race en deed dat met een Grand Slam (pole, snelste ronde en alle ronden aan de leiding).

Schumacher

Voormalig coureur en huidig analist David Coulthard schrok zich een hoedje toen hij de dominantie van Leclerc zag. De Schot sprak zich uit bij Channel 4: "Ik kreeg er een beetje koude rillingen van. Ik kreeg een flashback naar de tijd waarin Michael Schumacher zo dominant was in zijn Ferrari. Ik kreeg al mijn angsten terug! We moeten gewoon erkennen dat Leclerc echt een ijzersterkte coureur is. Ook is hij een geweldig mens."

Binotto

Coulthard is over het algemeen zeer complimenteus over Leclercs werkgever Ferrari. De Italiaanse renstal en teambaas Mattia Binotto kunnen rekenen op mooie woorden van de bekende Schot: "Ferrari heeft keihard gewerkt en Mattia Binotto is een koel karakter gebleken onder de druk van de slechte afgelopen twee jaar. Leclerc was hier dominant en hij liet een indrukwekkend staaltje racen zien."