Norris realistisch: "Kan ons beste resultaat blijven"

Het team van McLaren kende een lastige start van het nieuwe seizoen. De legendarische Britse renstal worstelde met de vorm en coureurs Daniel Ricciardo en Lando Norris moesten vechten voor punten. Tijdens de seizoensstart in Bahrein werden er geen punten gepakt en in Saoedi-Arabië ging het een beetje beter.

Afgelopen weekend verliep alles echter op rolletjes voor McLaren. Vrijwel het gehele weekend kon de ploeg goed meekomen en Norris en Ricciardo konden zich opmaken voor mooie punten. Beide coureurs finishten dan ook in de punten op zondag en dat was een grote opsteker na de lastige start van het huidige seizoen.

Vloeiend

Norris kwam als vijfde over de streep in Melbourne en dat stemde hem zeer tevreden. Toch is de Brit realistisch, hij ziet deze top races slechts als een incident. Hij spreekt zich uit tegenover Motorsport.com: "Als we vaker op deze posities willen finishen moeten we werken aan onze zwakke punten. Niet elk circuit is namelijk zo vloeiend als Albert Park. Dit kan dus nog wel eens een tijdje ons beste resultaat blijven. We gaan nu naar een paar circuits waar we he zwaarder zullen krijgen."

Motivatie

Over twee weken trekt het circus naar Italië om daar te gaan racen op het legendarische circuit van Imola. Daarna trekt de sport naar andere kant van de plas om voor het eerst te gaan rijden in Miami. Norris vertrouwt zijn manschappen: "Het team is gemotiveerd. Een race zoals deze helpt en iedereen is dan ook blij. Het is een goed resultaat voor het team."