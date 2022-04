Leclerc worstelt niet met porpoising: "Ik ben er niet gevoelig voor"

Charles Leclerc won gisteren op dominante wijze de Australische Grand Prix. De Monegaskische Ferrari-coureur zegevierde voor de tweede keer in drie races en gaat ruim aan de leiding van het kampioenschap. De Ferrari's zijn vooralsnog ongekend sterk en Leclerc toont dit seizoen zijn grote klasse.

Toch heeft de Italiaanse renstal wel wat problemen. Het is op de beelden immers duidelijk zichtbaar dat de rode wagens nogal hard stuiteren. Het is dan ook geen groot geheim dat de Ferrari's van Leclerc en teamgenoot Carlos Sainz last hebben van het fenomeen porpoising. Het lijkt er echter op dat dit gehobbel nauwelijks invloed heeft op de prestaties van de coureurs. Bij het team van Mercedes heeft men ook last van porpoising en dat heeft overduidelijk invloed op de resultaten, bij Ferrari is dit niet het geval.

On-boards

Racewinnaar Leclerc had in Australië ook redelijk wat last van porpoising. Toch heeft de Monegask er helemaal geen problemen mee, hij rijdt er simpelweg gewoon dwars doorheen. Tijdens de persconferentie voor de top drie werd hij gevraagd naar de porpoising-problemen: "Het was er maar ik ben er niet heel gevoelig voor. Op de on-boards ziet het er heel erg uit. Natuurlijk voel ik het maar het leidt mij niet af op het gebied van performance. Misschien een beetje in bocht negen omdat het daar lastig is."

Oplossen

Alhoewel Leclerc geen last heeft van het gehobbel, wil hij er wel vanaf. De Monegask geeft aan dat het ergens toch wel een irritant probleem is. Leclerc: "Het is zeker iets wat wij graag willen oplossen omdat het ons zeker niet helpt. Vooral als je een bocht in stuitert kan het een probleem zijn. We moeten er dus aan werken. Maar vandaag hadden we er geen last van. Ik kon niet sneller gaan zonder het gehobbel."