Alonso verspilt podium: "Waren sneller dan Mercedes"

Fernando Alonso leek gisteren in de kwalificatie te gaan verrassen. De Spanjaard was bezig met een rondje die hem misschien wel de pole position had opgeleverd. De Spanjaard crashte echter door een probleem met de hydrauliek en moest vanaf de tiende plaats starten. Hij begon sterk maar zijn strategie gooide roet in het eten.

Alonso startte de race op de harde band en het werd al snel duidelijk dat hij zeer lang zou doorrijden op deze compound. Tijdens de safety car-periodes dook Alonso echter niet naar binnen om te profiteren van de situatie. Doordat hij op de baan bleef reed hij op een gegeven ogenblik zelfs op de vierde plaats. Toen hij uiteindelijk wel naar binnen dook was het al te laat en daardoor finishte hij als zeventiende en laatste.

Sprakeloos

Na afloop was de ervaren tweevoudig wereldkampioen zwaar teleurgesteld. De Spaanse Alpine-coureur maakte dat duidelijk tegenover Motorsport.com: "Ik ben nu echt sprakeloos. Het is moeilijk om te accepteren dat nu echt alles fout gaat maar we hebben nog twintig races te gaan. Vroeg of laat komt het geluk wel onze kant op. We moeten dit geluk op bepaalde momenten wel echt gaan krijgen."

Het is de tweede race op rij dat Alonso de punten voor het grijpen had maar genoegen moest nemen met een nul-score. De Spaanse superster blijft teleurgesteld hangen: "De realiteit is dat we in Saoedi-Arabië een zesde plek verspeelden en dat gebeurde hier ook door de safety car. Door de uitvalbeurt van Verstappen was het vandaag sowieso gelukt om het podium te bereiken, helemaal als je kijkt naar onze pace van gisteren. We hadden Russell ook kunnen verslaan voor het podium. Ik denk dat we sneller waren dan Mercedes dus we hebben echt een kans laten liggen."