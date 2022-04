Binotto trotser dan trots: "Het was fantastisch vandaag"

Ferrari is perfect aan het nieuwe seizoen begonnen. Van de eerste drie races werden er twee gewonnen door Charles Leclerc. Vandaag was de Monegask dus weer de sterkste en daarmee loopt hij enorm uit op de concurrentie in de WK-stand. Het enige smetje op de dag was het uitvallen van Carlos Sainz.

Ferrari kende twee magere jaren maar is dit seizoen definitief terug aan het front. De legendarische Italiaanse renstal domineerde met Leclerc de Australische Grand Prix in Melbourne. Zijn overwinning kwam geen enkel moment in gevaar en daarnaast reed de Monegask ook nog eens de snelste ronde en startte hij de wedstrijd vanaf pole position.

Fantastisch

Teambaas Mattia Binotto was na afloop van de race een zeer tevreden man. De gekrulde teambaas sprak zijn vreugde uit tegenover Sky Sports: "Vandaag was fantastisch. We zijn enorm tevreden maar we weten dat elke race compleet anders kan zijn, laten we genieten van vandaag. Het team work, de engineering, de set up en de coureurs, alles was goed vandaag. We begonnen het weekend niet zo goed omdat de balans niet goed was."

Sainz

Toch voelt Binotto ook wel mee met zijn tweede coureur Sainz. De Spanjaard kende een moeilijke kwalificatie en in de race liep alles al helemaal in de soep. Binotto: "Dat zeker teleurstellend vandaag. We begrijpen dat hij enorm teleurgesteld is. Hij was heel erg snel op vrijdag en zaterdagochtend. Hij kon een goede kwalificatie rijden. Maar er waren ongelukkige omstandigheden. Er was een probleem met zijn stuur en hij startte op de hards. Dit soort dingen moeten niet gebeuren en Carlos gaat sterker terug komen."