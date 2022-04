Perez niet bestraft na mogelijk negeren gele vlaggen in kwalificatie

Sergio Perez kwalificeerde zich als derde vandaag in Melbourne. Toch moest de Mexicaanse Red Bull-coureur zich eventjes zorgen maken over zijn positie. Hij moest zich namelijk melden bij de stewards omdat hij mogelijk niet genoeg snelheid had geminderd tijdens een gele vlag in de derde sector.

Perez komt er echter goed vanaf, de stewards hebben geen straf uitgedeeld. Volgens de stewards werd Perez door zijn team op de hoogte gesteld van de gele vlag en remde hij ook tijdig af. Hij zou ging eerder van zijn gas en ging langzamer de desbetreffende bocht in. Dit was voor de stewards genoeg om geen straf uit te delen.