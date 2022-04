Scooterritje Vettel krijgt een staartje: "Hij zei dat ik mijn gang mocht gaan"

Sebastian Vettel keerde vandaag terug in de Formule 1 nadat hij de eerste twee races moest missen door een positieve coronatest. De trainingen verliepen echter niet naar wens voor de Duitse Aston Martin-coureur. Tijdens de eerste training viel Vettel stil en door de motorproblemen moest hij de tweede training laten schieten.

Na afloop van de eerste training reed Vettel alsnog een extra rondje over de baan. Hij leende een scootertje van een marshall en reed daarmee op zijn gemakje naar de pitstraat. Het publiek kon de actie wel waarderen en Vettel zwaaide vrolijk terug naar de tribunes. De FIA was er echter wat minder blij mee en Vettel moest zich melden bij de stewards.

Inbussleutel

De oorzaak van het scooter-ritje was wat minder plezant. De motor van de Aston Martin was zwaar beschadigd en moest worden vervangen. Vettel legde na afloop aan Motorsport.com uit wat er aan de hand was: "Ik verloor ineens vermogen en hij begon te roken. Het was duidelijk dat er iets aan de hand was. Ik moest de auto vervolgens aan de zijkant parkeren en ik deed mijn best om de schade te beperken door de auto zo snel mogelijk van de baan te duwen. De marshall was overigens heel behulpzaam. Ik vroeg om een inbussleutel zodat we een gedeelte van de carrosserie konden verwijderen om de auto te koelen. Dat was een aardig klusje."

Scooter

Nadat Vettel de wagen had gered van nog meer schade wilde hij graag terug naar zijn team. Gelukkig was de behulpzame marshall nog aanwezig: "Toen ik wist dat de auto niet meer in de brand zou vliegen vroeg ik of ik terug kon. Ze vertelden mij dat er iemand na de sessie zou komen. Toen was er een man op een scooter die zei dat ik mee mocht rijden. Ik gaf aan dat ik liever zelf rij, hij gaf mij de scooter en zei dat ik mijn gang mocht gaan."