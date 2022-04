Alonso & Perez kruipen achter het stuur van een V8 Supercar

Het Formule 1-circus is dit jaar weer aanwezig in Australië. Op het circuit in Albert Park in de stad Melbourne zullen de heren coureurs dit weekend weer hun kunsten vertonen. Ze zijn echter niet de enige op de baan, traditiegetrouw komen ook de lokale helden van de V8 Supercars in actie.

Dit jaar mogen enkele Formule 1-coureurs ook eventjes kennismaken met de spectaculaire Australische racebolides. Fernando Alonso en Sergio Perez mochten op donderdag enkele rondjes rijden met de Supercars. Een grijzende Alonso kroop achter het stuur van een groene Ford terwijl Perez rondreed in een wagen van het Australische zusterteam.