Hamilton vol bewondering over tweewielers: "MotoGP is meer hardcore"

Lewis Hamilton is één van de beste Formule 1-coureurs ooit. De Britse Mercedes-coureur heeft echter niet alleen een verregaande interesse in de vierwielers, hij kijkt ook met enorme interesse naar zijn collega's op de tweewielers. De zevenvoudig wereldkampioen is een groot MotoGP-fan en dat steekt hij niet onder stoelen of banken.

Hamilton mocht in het verleden al eens proeven aan het MotoGP-werk. Hij wisselde van voertuig met zijn idool en motorsport-legende Valentino Rossi. De Italiaan reed enkele rondjes in Hamiltons kampioenswagen waarna Hamilton zijn grote droom mocht vervullen op Rossi's motorfiets. Ook in 2022 heeft Hamilton nog steeds veel bewondering voor zijn collega's op twee wielen.

Deze week verscheen Hamilton namelijk op een bijeenkomst van zijn sponsor IWC. De Brit beantwoordde daar samen met Rossi enkele vragen. De Mercedes deelde nogmaals zijn bewondering: "Rossi had het erover dat MotoGP-coureurs de Formule 1-coureurs bewonderen en andersom. Ik denk dat de MotoGP meer hardcore is. Ze hebben geen riemen en als ze crashen gaat dat keihard. Het is voor hen heel moeilijk om de veiligheid te verbeteren dus de angst is daar altijd aanwezig."