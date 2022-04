Viaplay reageert op kritiek: "Verwacht geen polonaise als Verstappen wint"

Sinds dit jaar is de Formule 1 in Nederland te zien bij de streamingsdienst Viaplay. De dienst van het Scandinavische NENT heeft de uitzendrechten overgenomen van Ziggo Sport en dat is voor veel mensen eventjes wennen. Viaplay krijgt op sociale media dan ook zeer veel kritiek over zich heen.

Vooral het nieuwe commentaarduo valt nog niet bepaald in de smaak bij het grote publiek. Viaplay heeft er immers voor gekozen om Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk in het commentaarhok te zetten. De legendarische Formule 1-stem Olav Mol is niet meeverhuisd en dat ligt gevoelig bij veel kijkers. De kritiek op sociale media is niet mals maar de alarmbellen gaan zeker niet af.

Kopiëren

Viaplay zweeg lang op de grote bakken met kritiek. Dit weekend kwam daar echter een einde aan. Viaplays Chief Sports Officer Peter Nørrelund sprak zich namelijk in de Telegraaf uit over de kritiek: "Het betekent dat we bezig zijn met iets interessants. De sociale media zijn aan de ene kant echt een zegen maar tevens ook een vloek. We weten dat men niet van verandering houdt maar we kunnen onze koers niet laten afhangen van allerlei meningen. Ja, we pakken het anders aan dan Ziggo. Als we hen gingen kopiëren, dan hadden we gefaald."

Prima

Nørrelund heeft ook de kritiek op het duo Valkenburg en Heemskerk meegekregen. De Deen ziet echter niet zo snel iets veranderen op dit gebied. "Ik vind het helemaal prima dat veel mensen dit bekritiseren, ik kan er echter niet zoveel mee. We praten met heel erg veel mensen en we doen ons huiswerk. Ik denk dat je zeker twee mensen nodig hebt. Misschien wel drie, we hebben daarom ook nog een race control met Allard Kalff. We doen er alles aan om de kijker zo goed mogelijk te informeren."

Bier

Viaplay heeft er ook voor gekozen om Jack Plooij niet mee te nemen. De gridwalks van Plooij zijn dan ook verleden tijd geworden. "We gebruiken Mika Häkkinen niet op de grid om te dansen of om alleen maar allerlei grappen te maken. Nee, we gebruiken hem omdat hij tweevoudig wereldkampioen is. Hij heeft enorm veel ervaring en kennis. Verwacht van ons niet dat we met bier in de studio zitten en de polonaise lopen als Verstappen wint."