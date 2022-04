Marko leeft mee met voormalig oogappel Vettel: "Dan is de motivatie ver te zoeken"

Sebastian Vettel keert aankomend weekend weer terug in de Formule 1. De Duitse Aston Martin-coureur kampte de afgelopen weken met een coronabesmetting, hierdoor miste hij de eerste twee races. De viervoudig wereldkampioen moest dus noodgedwongen het spektakel vanaf de zijlijn aanschouwen en zag dat hij werd vervangen door Nico Hülkenberg.

Vettel zag dat Hülkenberg en teamgenoot Lance Stroll vochten met hun bolides. De nieuwe Aston Martin is zeker geen superwagen en men weet dat punten ver buiten bereik zijn. Het is vermoedelijk een bittere teleurstelling voor Vettel, de Duitser aast op nog één succesje in de nadagen van zijn glanzende loopbaan.

Motivatie

Vettel is immers een viervoudig wereldkampioen. De Duitser won al zijn titels in dienst van Red Bull Racing. Bij de Oostenrijkse renstal kijken ze nog altijd met gemengde gevoelens naar de verrichtingen van Vettel. Red Bull-adviseur Helmut Marko leeft mee met zijn voormalig pupil, zo laat hij weten aan Formel 1: "Als niet kan meevechten voor de punten, dan is de motivatie ook ver te zoeken. Maar een gemotiveerde Vettel is met een auto die kan meedoen om de punten nog steeds snel. Dat zagen we in Bakoe en Monaco."

Contact

Maar Marko denkt dat de motivatie bij Vettel momenteel historisch laag is. De Oostenrijker heeft het er echter niet over gehad met zijn voormalige oogappel. "Met hoe Aston Martin momenteel presteert denk ik persoonlijk niet dat hij heel erg gemotiveerd zou zijn. We hebben losjes nog wat contact met elkaar. Maar als we met elkaar praten, dan gaat het regelmatig over heel erg andere dingen dan alleen de Formule 1."