Palmer zag slimmigheid Red Bull met Perez: "Zag eruit als een tactische zet"

Afgelopen weekend schreef Max Verstappen de Saoedische Grand Prix op zijn naam. De Nederlandse Red Bull-coureur vocht ronden lang een episch duel uit met zijn Ferrari-rivaal Charles Leclerc. Verstappen reed echter eerst geruime tijd achter zijn teamgenoot Sergio Perez. De Mexicaan startte op pole maar viel dankzij een slecht getimede pitstop terug naar de vierde plek.

Perez maakte zijn pitstop vlak voordat de safety car naar buiten kwam. Het was een ongelukkige timing want Verstappen, Leclerc en Carlos Sainz stopten allemaal tijdens de safety car-fase. Hierdoor kwamen ze allemaal de baan op vóór de Mexicaan. Sainz kwam echter de baan op naast Perez maar de Red Bull-coureur liet hem er niet langs. Deze move was niet volgens het boekje en Perez gaf de positie na de safety car-fase terug.

Tactische zet

Doordat Perez zijn plek pas zo laat terug gaf kon Sainz zich niet echt mengen in het duel tussen Verstappen en Leclerc. Het was een opvallende gebeurtenis. Voormalig coureur Jolyon Palmer denkt dat het een tactische zet was, zo laat hij weten aan de site van de Formule 1: "Perez gaf de plek uiteindelijk pas terug na de herstart, het zag eruit als een tactische zet van Red Bull. Ze hadden Sainz die plek eerlijk terug moeten geven, dat hadden ze moeten doen, aangezien ze hem technisch gezien hadden ingehaald onder de safety car-fase."

Rugdekking

Perez zorgde er immers voor dat Verstappen en Leclerc een aardig gaatje konden slaan. Sainz kon ze niet meer bijbenen en de Spanjaard werd uiteindelijk slechts derde. Palmer: "Red Bull hielde Perez op de derde plaats en dat betekende dat hij Verstappen rugdekking kon geven bij de herstart. Het betekende ook dat Sainz geen druk kon zetten op de Nederlander, zoals hij een week eerder had gedaan in Bahrein."