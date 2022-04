Horner trots op manschappen: "We zijn zeer laat begonnen met de ontwikkeling van de auto"

Het team van Red Bull Racing is sterk begonnen aan het nieuwe Formule 1-seizoen. In Bahrein reden Max Verstappen en Sergio Perez op kansrijke posities totdat ze uitvielen in de slotfase. In Saoedi-Arabië nam de ploeg sportieve wraak en wist Verstappen de overwinning binnen te slepen.

De Oostenrijkse renstal streed vorig seizoen met het team van Mercedes om de prijzen. De regerend constructeurskampioen kent echter een slechte seizoenstart en komt er niet aan te pas. Red Bull strijdt dit jaar met Ferrari om de prijzen en dat leverde enkele prachtige duels op. In zowel Bahrein als Jeddah vocht Verstappen een prachtig duel uit met Ferrari-ster Charles Leclerc.

Trots

Red Bull-teambaas Christian Horner is dan ook zeer trots op zijn manschappen. Tegenover internationale media sprak hij zijn trotse gevoelens uit: "Ik ben het meest trots op het feit dat wij zeer laat zijn begonnen met de ontwikkeling van deze auto, veel later dan de concurrentie. De ontwikkeling van de RB16B ging door tot diep in 2021, iedereen heeft dus ontzettend hard gewerkt. Winnen is dan het resultaat dat iedereen een geweldige impuls geeft."

Vroeg

Ondanks de overwinning in Saoedi-Arabië is de achterstand op Ferrari al wel zeer fors. Verstappen en Perez vielen immers allebei uit in Bahrein. Horner maakt zich er niet teveel zorgen over: "Het is nog zeer vroeg in het seizoen en gedurende het jaar loopt iedereen tegen dit soort problemen aan, dat trekt de zaken gelijk. We bekijken het race voor race en met deze winstpartij zijn we nu uit de startblokken vertrokken. Allebei de coureurs zijn competitief, we moeten het momentum opbouwen."